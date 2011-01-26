ГПУ порушила третю кримінальну справу проти Луценка

Генеральна прокуратура порушила третю кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор ФОМІН, зауваживши, що про цю справу йому відомо лише від підзахисного, оскільки він не отримував постанови про порушення нової справи, у якій, зокрема, йдеться про начебто нецільове використання коштів під час організації свята з нагоди Дня міліції у Національному палаці «Україна» в 2009 році.

За словами І.ФОМІНА, вчора під час слідчих дій слідчий Генпрокуратури запропонував Ю.ЛУЦЕНКУ ознайомитися з постановою про порушення нової справи, але той відмовився це робити, наголосивши на необхідності присутності при цій процедурі адвоката, на що отримав відмову з боку слідчого.

Враховуючи такий перебіг подій, як зазначив адвокат, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що в подальшому він не братиме участі у будь-яких слідчих діях доти, доки під час них не буде присутній адвокат.

У Генпрокуратурі найближчим часом пообіцяли надати інформацію з цього приводу.