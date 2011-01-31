Одеська міськрада виступила проти героїзації Бандери і Шухевича

Одеська міська рада сьогодні ухвалила рішення «Про неприпустимість героїзації осіб, які співпрацювали з гітлерівським режимом».

Як передає кореспондент УНІАН, його підтримали більшість депутатів (95 голосів - «за», 14 – утрималися).

Виступаючи на сесії, депутат-«регіонал» Геннадій ТРУХАНОВ висловив думку, що «неприпустимо вважати героями людей, які в роки Великої Вітчизняної війни співпрацювали із загарбниками». За його словами, “більшість городян негативно сприйняли укази Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звань Героя України Степану Бандері й Роману Шухевичу”.

Підтримав його член фракції партії «Родина» Олександр КАЗАРНОВСЬКИЙ, висловивши обурення тим, що влада західноукраїнських областей перейменовують вулиці своїх міст на честь С.Бандери й Р.Шухевича. Тому проект рішення міськради, на його думку, слід було б доповнити положенням «про категоричну незгоду з цими перейменуваннями». Втім, його пропозиція не одержала підтримки депутатської більшості.

Головуючий на сесії мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ солідаризувався з депутатами, які виступили «за відміну президентських указів про героїзацію та відновлення історичної справедливості»: «Ми не повинні бути ідеологічно беззубими, не повинні дозволяти нам нав`язувати помилкові чужі цінності. У нас є своя ідеологія, і ми за неї боротимемося».

Разом з тим мер Одеси заявив, що не вважає своєю прерогативою коментувати історичний факт підписання керівництвом гітлерівської Німеччини й комуністичного СРСР «Пакту Ріббентропа-Молотова, який ознаменувався спільним парадом військ Вермахту і РККА у Львові і Бресті».

«Наші ветерани з німцями ніколи не співпрацювали, - сказав О.КОСТУСЄВ, - вони воювали з фашистами і перемогли, слава Богу».

«Те, що політика була, пакт Молотова-Ріббентропа. Ну чого я, мер міста, повинен коментувати історичні речі? У мене є своя позиція з цього питання, вона вам відома. Історія дуже цікава річ, і там трапляються речі інколи парадоксальні», - підсумував О.КОСТУСЄВ.