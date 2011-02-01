Королевська застерігає владу подіями у Тунісі і Єгипті

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА застерігає владу від проведення реформ за рахунок малозабезпечених людей і майбутніх поколінь.

Про це вона заявила в ефірі програми «Про головне» на Першому національному телеканалі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, головне - не допустити, щоб економічна криза в нашій країні перейшла в соціальну кризу, а потім - у кризу поколінь. Не допустити, щоб економіка почала проїдати можливості майбутніх поколінь, а країна - жила у борг.

Вона зазначила, що один із висновків Всесвітнього економічного форуму, який завершився в швейцарському Давосі, – економічні системи 20 століття не здатні управляти ризиками 21 століття, вони лише перекладають відповідальність з однієї частини суспільства на іншу. «Цей висновок як ніколи стосується України, де влада, що діє в системі 20-го століття, перекладає серйозні соціальні ризики на найбільш незабезпечені верстви населення. Це стосується зростання цін на продукти харчування, зростання тарифів, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Яскравим прикладом такої нелюдяної політики є нещодавно внесений урядом до Верховної Ради законопроект № 7562, який позбавляє пільг найбільш нужденних: чорнобильців, інвалідів, ветеранів, дітей війни, учасників війни. І, якщо закон приймуть, то лише Кабмін вирішуватиме - кому які пільги надавати, при цьому сотні тисяч людей залишаться без мінімальної соціальної допомоги зі сторони держави».

На думку народного депутата, якщо Україна не зробить глобальних висновків із кризи, то зі стану післякризи країна може знову перейти у передкризовий. «Головне, не допустити, щоб економічна криза в нашій країні перейшла в соціальну кризу, а потім - у кризу поколінь. Не допустити, щоб економіка почала проїдати можливості майбутніх поколінь, а країна жила в борг», - підкреслила депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що головне завдання уряду не в досягненні віртуальних економічних показників, а в реальній боротьбі з бідністю й безробіттям. «У всьому світі сьогодні обговорюється, як правильно збалансувати економічне зростання й зберегти соціальні гарантії. Події в Тунісі та Єгипті показали, що коли йде розрив між владою й людьми, зростанням економіки і реальними соціальними гарантіями, то відбуваються, на жаль, трагічні події. Тому неприпустимо збільшувати соціальний розрив між бідними та багатими, неприпустимо проводити реформи за рахунок малозабезпечених людей, за рахунок майбутніх поколінь», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення.

Так, у проекті "Про гарантії виконання рішень суду" від 14 січня поточного року планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, учених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг і механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.

У Харкові представники чорнобильських ветеранських організацій сьомий день поспіль проводять мітинг із вимогою до влади зберегти їхні соціальні пільги. Вони вимагають від ВР не приймати вищезазначений законопроект.