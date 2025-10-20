За словами Пєскова, позиція РФ щодо мирного врегулювання "послідовна і добре відома".

Переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ в Україні на наявних позиціях не змінюється. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він відповів на запитання про те, чи повідомляв Вашингтон Москві про відмову поставити "Томагавки" Києву.

"Якихось офіційних повідомлень на цю тему бути не може. Ми чуємо і слухаємо заяви з цього приводу, на це й орієнтуємося. Москва і Вашингтон також можуть обмінюватися позиціями щодо цього під час контактів на робочому та експертному рівнях", - сказав він.

Пєсков не став коментувати повідомлення преси про обговорення Путіним і Трампом можливих територіальних обмінів України і РФ. За його словами, роботу команд РФ і США з підготовки саміту Путіна і Трампа в Будапешті ще поки що не розпочато.

"Поки що жодних деталей саміту РФ - США в Будапешті немає, належить зробити ще багато "домашньої роботи" по лінії зовнішньополітичних відомств", - зазначив прес-секретар.

Він стверджує, що на саміті в Будапешті Росія "розраховує просунутися мирним руслом українського врегулювання й обговорити двосторонні відносини зі США". Він додав:

"Москва продовжить спілкування з Вашингтоном щодо теми українського врегулювання, ведеться серйозна робота... Позиція РФ і Путіна щодо мирного врегулювання послідовна і добре відома".

Війна в Україні - позиція Трампа

Раніше президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що він закликав українського лідера Володимира Зеленського віддати Росії весь Донбас. Він запропонував поділити український регіон за нинішньою лінією фронту.

