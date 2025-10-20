За словами військового, зараз ситуація у Чорному морі стабільна, але ризики все одно залишаються.

Під час української дронової атаки росіяни могли збити свій винищувач над Кримом, через те, що той вимкнув ідентифікацію.

Таку думку в етері телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що могла мати місце "особливість застосування" і пояснив, що ймовірніше за все, росіяни ідентифікацію так само можуть вимикати для того, щоб їх не було видно та в результаті відбуваються подібні інциденти.

"Для нас це завжди приємна новина, хоча б, тому, що ми не витрачали свій ресурс для того, щоб знищити зразок російської техніки, який може завдавати нам шкоди", - сказав речник.

Він також розповів про ситуацію, яка в даний час спостерігається у Чорному морі. "Ми очікуємо на різні виклики, але продовжуємо очищення акваторії... Так само триває патрулювання, викриття надводної та повітряної обстановки", - повідомив капітан 2 рангу.

А росіяни, за його словами, залишаються без виходів в море, але доволі щільно працює їхня авіація. "Однак у будь-якому разі ми тверезо оцінюємо ризики, які можуть надходити з боку ворога. Поки не буду вдаватися у подробиці, але так чи інакше ми виконуємо всі поставлені перед нами завдання щодо забезпечення безпеки цивільного судноплавства й роботи морського коридору та охорони акваторії й узбережжя", - сказав Плетенчук.

Росіяни збили свій літак

Як писав УНІАН, минулого тижня розвідка ВМС ЗСУ отримала радіоперехоплення про займання 2-х двигунів та катапультацію екіпажу російського літака Су-30СМ, який виконував завдання у Криму.

У ВМС припустили, що росіяни збили власний багатоцільовий винищувач під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО.

