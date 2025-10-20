Зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території.

Силах оборони України відбулися структурні зміни - створено нове Угруповання - Обʼєднаних сил (УОС). Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого.

Як повідомила пресслужба УОС, зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося Угруповання військ "Північ", що входило до складу ОСУВ "Дніпро".

"Цей складний та напруженій сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську", - йдеться у повідомленні.

Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це — досвідчені, сучасні та прогресивні підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

"Тісна взаємодія з молодими командирами підрозділів, які входять до складу УОС, а також набутий спільний досвід оперативного планування, дадуть новий імпульс розвитку спроможностей Командування об’єднаних сил і створять додаткові можливості для ефективної відсічі ворога", - додали в УОС.

Михайло Драпатий - що відомо про українського генерала

Михайло Драпатий — один із наймолодших українських генералів, який пройшов усю війну з Росією від перших днів 2014 року. Він воював на Донбасі, командував підрозділами у найгарячіших точках, а згодом відіграв ключову роль під час широкомасштабного вторгнення 2022 року.

На початку російської агресії у 2014 році Драпатий керував батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади, який обороняв Маріуполь і позиції під Амвросіївкою. Його підрозділ брав участь у боях за звільнення частини Донеччини й утримував рубежі під постійними обстрілами.

Під час повномасштабного вторгнення Драпатий керував складними операціями на півдні та сході. Після цього він був призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ, а у 2024 році — командувачем Сухопутних військ. Нагадаємо, що 1 липня стало відомо про те, що Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних сил ЗСУ. Він пояснив це тим, що не зміг попередити удар росіян по навчальному полігону №239, де загинули українські військові. Казав, що не дотиснув та не зміг забезпечити виконання наказів.

За два дні по тому Зеленський перевів Драпатого на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил. Однак він залишався командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Хортиця". А новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ указом президента призначено Геннадія Шаповалова.

