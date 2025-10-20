Ще в серпні багато хто вірив у те, що Європа достатньо стабільна в питанні підтримки України.

Дедалі більше українців вважають, що Європа і США втомилися від війни в Україні і тиснуть на Київ, сподіваючись на те, що він піде на поступки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що ще протягом лютого-серпня 2025 року багато українців вірили в те, що Європа є достатньо стабільною в питанні підтримки України. За останні ж місяці фіксується низхідна тенденція.

За даними КМІС, на початку серпня 63% опитаних українців бачили в Європі надійного союзника, а на початку жовтня цей показник знизився до 58%. Водночас із 27% до 36% побільшало тих, хто вважає, що підтримка Європи слабшає і вона тисне на Україну.

Крім того, частка тих, хто вважає, що США тиснуть на Україну для укладення мирної угоди з РФ, зросла з 38% на початку серпня до 52% у жовтні. На початку серпня 42% опитаних заявили, що оцінюють прихильно політику Вашингтона щодо Києва, а в жовтні - тільки 38%.

Також соціологи з'ясували, що українці, які вважають, що Європа і США втомилися від війни в Україні, більшою мірою готові прийняти територіальні поступки.

"Водночас навіть серед тих, хто критично оцінює політику Європи/США, більшість відкидають найважчі вимоги (як-от офіційне визнання окупованих територій частиною Росії або передача Росії територій, які наразі контролює Україна)", - ідеться в прес-релізі.

У КМІС поділилися, що дослідження було проведено з 19 вересня по 5 жовтня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки. Загалом було опитано 1 008 респондентів віком від 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України.

Зеленський вважає, що Україна наблизилася до можливого закінчення війни

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із союзниками наша країна наблизилася до можливого завершення війни з Росією, насамперед, завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби перевищують інші збройні конфлікти.

Зеленський зазначив, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти набагато сильнішого ворога. При цьому він заявив, що останнім часом з'явилися передумови для реального просування до миру.

