Україна і РФ припинили переговори про спірну власність СРСР за кордоном

Україна і Російська Федерація припинили переговори про спірну власність Радянського Союзу за кордоном.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО. «Переговори щодо власності останнім часом припинилися – вся справа у тім, що обидві сторони дійшли своїх крайніх позицій і, не порозумівшись, ми для себе зробили висновок – думаю, такий же висновок зробила російська сторона - що потрібно взяти паузу і подумати, що далі робити з цим питанням», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що деякі переговорні позиції втратили свою актуальність, наприклад, деякі об`єкти власності, які РФ готова передати Україні в країнах Африки.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, також необхідно відновити двосторонню угоду, яка регулює діяльність дипломатичних представництв, що дозволить поліпшити їх роботу.

Посол зазначив, що експерти не припиняли контактувати, але впродовж минулого року переговори з цього питання не велися.

«Ми до цієї теми повернемося, коли зрозуміємо, що сторони виробили нові підходи», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2010 р. керуючий справами Президента РФ Володимир КОЖИН висловив сподівання, що Україна погодиться на передачу Росії всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

«Наша позиція була і залишається незмінною: Росія прийняла на себе всі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому вся закордонна власність також переходила РФ. Україна, як неодноразово зазначалося, погодилася з цим варіантом, потім передумала, потім там стала мінятися влада, і попередня влада дійсно не хотіла обговорювати це питання, точніше, обговорювала його так, що практично це дорівнювало нулю», - сказав В.КОЖИН.

25 травня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна не визнає претензій Росії на отримання всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

Раніше, 26 лютого 2009 року, В.КОЖИН заявляв, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном: на «дуже велику» кількість спірних об`єктів, зокрема, в Японії і у низці європейських країн.

2 березня 2009 року на той час керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ констатував, що Росія ігнорує майнові права України на зарубіжну власність колишнього СРСР. Він зазначив, що одним із перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами-учасницями СНД, став договір про правонаступництво щодо державного боргу і активів колишнього СРСР від 4 грудня 1991 року. Частка України в загальній сумі активів і пасивів, до яких відноситься і зарубіжна власність колишнього СРСР, становить понад 16%.

6 квітня 2010 року міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія вже розплатилася по всіх боргах, зокрема 14 млрд. дол. було сплачено в рахунок боргів України в боргу Радянського Союзу.