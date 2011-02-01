Єжи Бузек розчарований тим, що Тимошенко не пустили у Брюссель

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК розчарований рішенням Генеральної прокуратури України не пускати лідера партії ВО «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО в Брюссель.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив прес-секретар Президента Європарламенту Роберт ГОЛЯНСЬКІ.

«Президент Є.БУЗЕК був розчарований, коли дізнався, що не матиме можливості зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО. Він був готовий зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО під час її перебування в Брюсселі, щоб обговорити ситуацію в Україні і нинішній стан відносин УКРАЇНА-ЄС з нею як з лідером однієї з головних опозиційних партій», - заявив Р.ГОЛЯНСЬКІ.

Він також зазначив, що Президент Європарламенту сподівається на наступну зустріч.

«Не знаючи точних обставин нинішнього рішення української влади, я хотів би нагадати, що в минулому Президент Є.БУЗЕК заявляв про занепокоєння щодо кримінальних справ, порушених проти ряду опозиційних політиків в Україні», - додав Р.ГОЛЯНСЬКІ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.