Янукович думає, що Лукашенка підставили спецслужби

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО наважився на застосування сили до учасників опозиційного мітингу у грудні минулого року в Мінську під впливом білоруських спецслужб.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив в інтерв’ю польським журналістам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він назвав специфічною білоруську ситуацію, зауваживши, що насправді ніхто не сумнівався у перемозі О.ЛУКАШЕНКА на чергових президентських виборах. «Мені здавалося, що ЛУКАШЕНКО останнім часом багато зрозумів та буде більш гнучким, наприклад, у відносинах з опозицією”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Тому, за словами Президента України, його дуже здивував «жорсткий розгін» опозиційного мітингу після першого туру виборів в грудні.

«Думаю, що його підставили в цій ситуації власні спецслужби. Вважаю, якби він мав можливість повернути час, то сьогодні би цього не зробив», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.