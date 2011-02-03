Соболєв: гуманітарна політика Януковича - це «Ющенко навпаки»

Народний депутат із фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій СОБОЛЄВ вважає, що головним результатом року правління Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є проблема визнання України у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні на засіданні круглого столу на тему: “Демократія по-українськи”, що відбувся сьогодні у Києві в Інституті Горшеніна.

“На мій погляд, перші “роковини” ЯНУКОВИЧА є достатньо проблематичними для майбутнього України та її економічного розвитку. Але, перш за все, вони є проблематичними в цілому для поступу України і визнання її у світі”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

Водночас він зазначив, що у перший рік перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України головним у діяльності влади стали звинувачення на адресу попереднього уряду Юлії ТИМОШЕНКО. “На жаль, влада майже рік користувалась одним єдиним прикладом. Вони все валили на попередників. Фактично, весь цей рік пройшов під одним гаслом: все, що країна має поганого за 20 років незалежності, – це все було зроблено за попереднього уряду”, - зазначив С.СОБОЛЄВ.

На його думку, це було виправдано в перші місяці роботи нової влади, але не має сенсу робити це цілий рік.

С.СОБОЛЄВ також вважає, що фактично за цей рік в Україні не було розпочато реалізацію реформ. На його думку, не можна назвати реформами підвищення цін для населення на газ, електроенергію і комунальні послуги.

“Невже можна назвати реформою податкову реформу, де спочатку нам з 1 січня обіцяли повне повернення ПДВ, а тепер ясно, що цього не сталося. Обіцяють це з 1 березня, але всі чудово розуміють, що цього теж не станеться, але на коліна поставили представників малого та середнього бізнесу”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

Говорячи про гуманітарну політику в перший рік правління Президента В.ЯНУКОВИЧА, він назвав її “ЮЩЕНКО навпаки”. Зокрема, депутат навів приклад, що за спаплюження стели пам’яті жертв Голодомору міліція не порушила кримінальну справу, а за пошкодження пам’ятника Йосипу Сталіну – навпаки, відкрила і розслідує її.

Крім того, С.СОБОЛЄВ зауважив, що найсерйозніші зміни за останній рік відбулися у сфері дотримання права на свободу слова. Зокрема, за його словами, у роботі деяких ЗМІ спостерігається тенденція до перебудови роботи під “елементи керованої демократії”.