Кирил хвалиться добрими стосунками з Януковичем

Патріарх Московський КИРИЛ відзначає існування проблем у відносинах між церквою і суспільством в Україні.

Про це йдеться в його доповіді перед членами Архієрейського собору Російської православної церкви, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Оптимістично оцінюючи перспективи розвитку системи церковно-державної співпраці в Україні, хотів би також звернути увагу на деякі існуючі проблеми у відносинах між церквою і суспільством, які законодавчо поки що не врегульовані або врегульовані недостатньо», наголошується в доповіді. Серед проблем Патріарх називає проблему статусу юридичної особи церкви в цілому та її окремих єпархій.

У доповіді наголошується, що цей статус потребує більш довершеного формулювання. Розвиток церковної освітньої системи став би успішнішим у разі надання державної акредитації церковним навчальним закладам, а також надання церкві права відкривати навчальні заклади, в яких викладання церковних дисциплін було б інтегроване в загальноосвітній контекст, упевнений патріарх КИРИЛ.

Також у доповіді повідомляється, що, згідно з указом Президента України, реорганізованому Міністерству культури і Міністерству юстиції України доручено внести на розгляд уряду нові редакції двох найважливіших законопроектів - «Про свободу совісті і релігійні організації» і «Про повернення культових будівель релігійним організаціям».

«Сподіваюся, що ці важливі законодавчі ініціативи доопрацьовуватимуться і обговорюватимуться при активній участі церковних представників. Упевнений, що тільки в тісному діалозі з традиційними релігійними общинами України, насамперед з Українською православною церквою, мають бути знайдені оптимальні шляхи вдосконалення законодавчої системи в цій сфері», - упевнений патріарх.

Кажучи про сучасний діалог Української православної церкви і Української держави, він зазначив, що в своїх відносинах з органами влади церква, насамперед, прагне забезпечити для православних християн необмежене сповідування віри, можливість діяти у згоді з нею, розвивати різноманітні форми православного свідчення і служіння.

За його словами, церква співробітничає з державою за цілим рядом напрямків. Особливо плідною взаємодія стала після приходу на найвищу державну посаду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, з яким і в нього, і в митрополита Київського ВОЛОДИМИРА склалися добрі стосунки. Такі ж взаємини склалися з керівництвом державних обласних адміністрацій у більшості єпархій Української православної церкви, чому багато сприяє особистий авторитет митрополита ВОЛОДИМИРА і часті відвідини ним різних регіонів України, зміцнюючи взаєморозуміння з місцевою владою, зазначив патріарх КИРИЛ.

Він підкреслив, що з більшістю міністерств і відомств України митрополитом ВОЛОДИМИРОМ підписані меморандуми про співпрацю, і в рамках цих домовленостей ведеться відповідна робота.