150 українців попросили про евакуацію з Єгипту

Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Єгипту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, впродовж 2-3 лютого підтвердили готовність виїхати з Єгипту понад 150 громадян України, які мешкали у Хургаді, Каїрі, Шарм-ель-Шейху, Олександрії.

За словами О.ДИКУСАРОВА, у зв’язку з цим МЗС продовжує розробляти і реалізовувати план термінової евакуації українських громадян.

«Ми очікуємо, що вранці 4 лютого до міста Хургада відбуде літак з кількістю посадочних місць не менше 150, а вранці 5 лютого відбуде ще один літак за маршрутом Київ – Каїр – Хургада - Київ, щоб забрати українських громадян», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він також повідомив, що Посольство України у Єгипті продовжує складати списки українських громадян, які хочуть виїхати з Єгипту.

О.ДИКУСАРОВ також відзначив, що останніми днями спостерігається позитивна тенденція – більшість українських туристів повертається в Україну, а також зменшується кількість тих, хто їде на єгипетські курорти.

Він повідомив. що на сьогодні з Єгипту вже повернулися 2 тис. українських туристів і до кінця цього тижня очікується повернення ще 4,5 тис.

О.ДИКУСАРОВ також звернув увагу, що відправка сьогодні літаків до Єгипту ще не означає, що туди їде багато туристів. «Факт відправки чартерних рейсів з українських аеропортів у напрямку Хургади і Шарм-ель-Шейху ще не є свідченням того, що вони вщент заповнені туристами. Нами було проведено грунтовну роботу з туроператорами, і наразі ми можемо стверджувати, що якщо і їдуть туди туристи зараз, то це одиниці і достатньо відчайдушні люди», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

У свою чергу, директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ зазначив, що літаки, які відправляться до Єгипту 4 та 5 лютого, здійснюватимуть рейси за рахунок держави.

Він також повідомив, що серед тих небагатьох громадян, які сьогодні вилетіли до Єгипту, були іноземці.