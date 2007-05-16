Ганна Герман радить Ющенку вщипнути себе

До участі у мітингу на Майдані Незалежностідолучилися народні депутати і лідери партій, що входять до коаліції.

Народний депутат Ганна Герман, шукаючи аналогій у вірші Ліни Костенко "Багдадський злодій літо вкрав", звинуватила "злодійку" (даючи можливість публіці здогадатися, кого вона має на увазі) у тім, що вона хоче вкрасти "наше літо": "Ми не маємо награбованих мільйонів, ми мусимо цілий рік тяжко працювати, а щоб тяжко працювати, нам треба влітку набратися сил, оздоровити своїх дітей. А вона хоче зіпсувати нам літо виборами".

Зі сцени Майдану регіоналка порадила Президенту "однією чесною рукою вщипнути себе за іншу чесну руку і проснутися".