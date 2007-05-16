Рівненські праві закликають не мати справ ні з Кириленком, ні з Луценком

Голови Рівненських організацій Української народної партії, Народного Руху України та УРП «Собор» Василь ЧЕРВОНІЙ, Валентин КОРОЛЮК та Анатолій ЛЯШЕЦЬКИЙ вимагають від керівництва блоку “Рух – Українська правиця” розглянути питання про негайний вихід з переговорного процесу щодо утворення спільного блоку з партією "Народний Союз Наша Україна" та "Народною самообороною".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, також голови зазначених осередків вимагають розширити «правицю» ідеологічно спорідненими партіями.

Голови обласних організацій НРУ, УНП, та УРП «Собор» вважають, що після створення блоку «Рух – Українська правиця» «замість розгортання активної діяльності спостерігається «незрозуміле для нас захоплення переговорними процесами з партією НСНУ щодо створення більш широкого виборчого блоку».

Зважаючи на оприлюднену 14 травня на другому етапі міжпартійного з’їзду інформацію, керівництво обласних організацій робить висновки про те, що "керівництво НСНУ не відмовилося від своїх намірів фактичного знищення наших партій, як основних носіїв національно-демократичної ідеології».

З огляду на тривалі стосунки з керівництвом НСНУ «в питаннях виборчої та кадрової політики», маючи переконання у "необхідності збереження та розбудови наших партій в правоцентристському спектрі української політики», керівники Рівненських обласних організацій партій "правиці" звернулися до керівництва блоку з пропозицією негайного скликання третіх етапів партійних та міжпартійного з’їздів.

Як повідомляв УНІАН, нині триває дискусія про необхідність створення виборчого блоку, до якого увійде «Наша Україна», «Народна самооборона Юрія Луценка» та «Рух - Українська правиця».

14 травня міжпартійний з`їзд виборчого блоку "Рух - Українська правиця" ухвалив рішення рекомендувати Раді блоку продовжити переговори щодо можливого входження "Правиці" до широкого об`єднання демократичних сил.