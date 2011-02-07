Тимошенко дала пораду єгипетським революціонерам

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про солідарність з демократичними силами інших країн, у яких зміна влади відбувається революційним шляхом.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії "Батьківщина" заявила у своєї статті "Зраджена Помаранчева революція", опублікованій у газеті "The Moscow Times".

"Єгиптяни і тунісці мають рацію, що пишаються своїм бажанням скинути деспотичні уряди мирним способом. Але як людина, яка керувала мирною революцією, я сподіваюся, що гордість стримується прагматизмом, оскільки зміна режиму є тільки першим кроком у встановленні демократії на основі верховенства права. Справді, як зараз демонструє Україна, після того, як проходить революційна ейфорія і повертається нормальний стан, демократичні революції можуть бути зраджені і направлені в інший бік", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, демократичні сили Єгипту і Тунісу повинні розуміти, що одні лише вибори не встановлюють демократію. "Через шість років після нашої Помаранчевої революції під загрозою знаходиться не тільки демократія моєї країни, але також систематично спотворюється верховенство права і продається наша національна незалежність. Дійсно, гібридна президентсько-парламентська система, яку Україна створила у рамках консенсусу, завдяки якому наша революція завершилися мирно, зараз спустошується, щоб зосередити всю політичну владу в руках нібито демократично обраного Президента", - пояснює вона.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що для ефективності виборам має передувати широка політична дискусія. "Насправді, демократичну згоду можна досягти тільки тоді, коли виборці знають, з чим вони погоджуються. Той, хто відмовляється зробити загальновідомим те, що він або вона збирається зробити, перебуваючи при владі, або ж бреше про це - як робив нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час своєї кампанії в минулому році - не є прихильником демократії, за встановлення якої громадяни ризикували своїм життям", - пише лідер партії "Батьківщина".

Крім того, за її словами, коріння демократії повинно знаходитися у верховенстві права. "Мають бути прийняті правила, які є обов`язковими для всіх у політиці, щоб кожного, хто не приймає або не дотримується їх, було дискваліфіковано. Неприкрита спроба ЯНУКОВИЧА вкрасти результати виборів, яка форсувала Помаранчеву революцію, повинна була призвести до заборони його участі у майбутніх виборах. Тим не менше, цього не сталося", - пояснює Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" вважає, що єгипетські і туніські революціонери повинні розуміти, що демократично обраний уряд ще не означає, що справа свободи перемогла. "Решта світу не має закривати очі на відкат до авторитаризму. Проте сьогодні не тільки багато сусідів України мовчать щодо придушення демократії в Україні ЯНУКОВИЧЕМ, але деякі відкрито прославляють передбачувану "стабільність", яку нав`язав його режим. Десятиліттями єгиптяни і тунісці платили високу ціну – платили свободою за стабільність інших. Їх ніколи не повинні просити або примушувати заплатити її знову", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на її думку, всі, хто приходить до влади революційним шляхом, повинні розуміти необхідність громадянського суспільства та співпрацювати з ним. "Відродження громадянського суспільства – це складне завдання. Про це скоро дізнаються народи Єгипту та Тунісу. Причина очевидна: громадянське суспільство є складним, тендітним, навіть загадковим організмом, який розвивається протягом десятиліть, якщо не століть. Його стовпи – приватні, громадські об`єднання, децентралізація держави і делегування політичної влади незалежним органам. Їх необхідно розвивати терпляче і з самого низу", - переконана вона.

"По мірі того, як люди в усьому світі вітають встановлення демократії у Тунісі і, сподіваємося, в Єгипті, давайте не будемо обманювати себе її формальними атрибутами. Давайте святкувати появу духу свободи і солідарності у Північній Африці, який якось приніс свободу Україні і зробить це знову. І давайте пообіцяємо, що наша солідарність не буде обмежуватися кордонами наших країн. Свобода, справжня свобода, є неподільною", - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.