Ющенко наполягає на встановленні пам’ятника Мазепі у Полтаві

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає громадськість наполягти на встановленні пам’ятника гетьману Івану Мазепі у Полтаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на презентації електронної версії музейної експозиції «Народна війна», що відбулась сьогодні у приміщенні київської міської організації «Меморіал» імені Василя Стуса.

За словами В.ЮЩЕНКА, два роки тому було прийнято рішення встановити у Полтаві пам’ятник І.Мазепі. На сьогодні пам’ятник готовий, але нинішня місцева влада виступає проти його встановлення.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, ряд областей звертались до авторів пам’ятника з пропозицією встановити його в іншому місті.

Проте, на переконання В.ЮЩЕНКА, цей пам’ятник має стояти саме у Полтаві. «І це залежить не від влади, а від нас», - сказав він.

На його думку, якщо у громадськості є відчуття, що постать І.Мазепи була визначною в українській історії, що він був «українським Боліваром», «українським Вашингтоном», який зробив для української Незалежності неоціненний внесок, то цю справу можна здійснити.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що ініціюватиме збір підписів серед української інтелігенції, журналістів, пересічних громадян під листом до влади Полтави і жителів цього міста щодо необхідності встановлення цього пам’ятника. «Жодна нація не може дозволити ставитись так до своєї історії, до своїх святинь», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.