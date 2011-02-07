Янукович доручив перевірити, на кого скаржаться миротворці
21:05, 07 лютого 2011Політика
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Повідомляє співрозмовник в АП
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив перевірити інформацію щодо невиконання державою фінансових зобов’язань перед військовослужбовцями, які беруть участь у миротворчих місіях ООН.
Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації президента України.
За словами співрозмовника агентства, Президент заявив, що у разі підтвердження цієї інформації винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.
Як повідомляв УНІАН, у 56-у окремому вертолітному загоні (ОВЗ) Збройних сил України, що виконує завдання у складі місії ООН в Ліберії, вважають, що українське керівництво не виконує деяких фінансових зобов’язань і обіцянок перед миротворцями.
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