Янукович доручив перевірити, на кого скаржаться миротворці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив перевірити інформацію щодо невиконання державою фінансових зобов’язань перед військовослужбовцями, які беруть участь у миротворчих місіях ООН.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації президента України.

За словами співрозмовника агентства, Президент заявив, що у разі підтвердження цієї інформації винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у 56-у окремому вертолітному загоні (ОВЗ) Збройних сил України, що виконує завдання у складі місії ООН в Ліберії, вважають, що українське керівництво не виконує деяких фінансових зобов’язань і обіцянок перед миротворцями.