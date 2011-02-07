Українські вертолітники в Африці незадоволені урядом

В 56-му окремому вертолітному загоні (ОВЗ) Збройних сил України, що виконує завдання у складі місії ООН в Ліберії, заявляють про невиконання українським керівництвом зобов’язань та обіцянок фінансового характеру перед миротворцями.

Про це кореспонденту УНІАН на засадах анонімності заявив офіцер 56-го ОВЗ.

Він нагадав, що у листопаді 2010 року міністром оборони України було ініційовано питання щодо підвищення рівня грошового забезпечення в іноземній валюті нашим миротворцям відповідно якого з нового року рівень грошового забезпечення миротворців в іноземній валюті повинен був збільшиться. Так за розрахунками представників Департаменту фінансів Міноборони після прийняття відповідної постанови урядом офіцери льотного складу, які на сьогодні отримують близько 1350 доларів США отримували би близько 3000 доларів; зарплата військовослужбовця-контрактника при цьому з 900 доларів зросла би близько удвічі.

“Разом з тим грошова винагорода в іноземній валюті миротворчому персоналу залишається на колишньому рівні, адже відповідний проект постанови не пройшов погодження Міністерства фінансів України. Хоча ціна питання щодо збільшення миротворчої зарплатні мізерна у порівнянні із грошами, що надходять до державної скарбниці від миротворчої діяльності вертолітного загону”, - констатував співрозмовник агентства.

Офіцер також зазначив, що з 1 листопада 2010 року офіцерському складу Збройних сил України стали виплачувати грошову премію у розмірі 55% від посадового окладу. Для інших категорій військовослужбовців розмір премії складає 70%. “Кабінет міністрів України затвердив постанову №889, згідно якої льотному складу, який виконує польоти, виплачується доплата до 100% від місячного грошового забезпечення. Але щось завадило реалізації цієї постанови в повному обсязі. Попри виконання відповідальних завдань у Ліберії та Кот-Д’Івуарі, виконання польотів за планом навчально-льотної підготовки, підготовку молодих льотчиків, миротворцям після перетину кордону, ці надбавки не виплачуються, що стримує мотивацію до льотної роботи та участі у миротворчих місіях”, - також розповів миротворець.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2010 року директор Департаменту фінансів Міністерство оборони України Іван МАРКО заявив, що військове відомство планує з 2011 року підвищити грошове забезпечення, яке виплачується в іноземній валюті особовому складу українських миротворчих контингентів.

Як розраховувало Міноборони, з 2011 року зарплата командира миротворчого контингенту повинна зрости з 1270 до 3 тис. 200 дол., а зарплата контрактника у середньому із 700 до 1760 дол. Як відомо, на сьогодні грошове забезпечення українських миротворців є одним із найнижчих у світі.