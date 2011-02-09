Янукович за рік зробив те, що Кучма за десять?

Більшість експертів вважає, що за рік правління Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наблизився до диктаторського режиму, як Леонід КУЧМА в останній рік перебування на посту глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками опитування експертів оприлюднила директор фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА.

За її словами, такого висновку дійшла більшість із опитаних фондом 63-х українських експертів. Зокрема, за десятибальною шкалою, яка пролягає від повністю диктаторського (1 бал) до повністю демократичного режиму, експерти розмістили «Україну Януковича» на позначці 4,75 бала, а декілька років тому, в останній рік другої каденції Л.КУЧМИ, експерти розмістили Україну на позначці 4,6 бала.

Крім того, за словами І.БЕКЕШКІНОЇ, 47 експертів назвали головним “дефіцитом” української демократії ігнорування законів та непрацюючу Конституцію.

«Вразливим місцем демократії в Україні є відсутність верховенства права і рівність всіх громадян перед законом», - сказала І.БЕКЕШКІНА, посилаючись на думки експертів.

При цьому вона наголосила, що українська судова система є залежною від виконавчої влади та від політичних інтересів, а тому надто корумпована.

Також, за словами І.БЕКЕШКІНОЇ, іншим фактором, що заважає розвитку демократії в Україні, є порушення балансу у системі влади. Розподіл гілок влади де-факто відсутній, тому відбувається «шалена концентрація влади у Президента і, як наслідок, – «ручне управління країною», вважають експерти.

Ще одним “вразливим місцем демократії”, на думку експертів, є відсутність реальних важелів впливу на владу, тому що опозиція, експерти та прості громадяни відсторонені від процесу розробки та ухвалення рішень на всіх щаблях влади.

Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва провів опитування експертів з 28 січня по 4 лютого 2011 року. Загалом було опитано 63 експерта.