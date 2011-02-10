Прес-конференція про Програму застосування пуповинної крові під час операцій

У вівторок, 15 лютого, о 9.30 у Києві відбудеться прес-конференція «Старт Всеукраїнської програми застосування пуповинної крові новонароджених при оперативних втручаннях».

Організатор – Сімейний банк пуповинної крові «Гемафонд».

Прес-конференція, присвячена початку роботи Всеукраїнської програми застосування пуповинної крові новонароджених при оперативних втручаннях у дітей з пренатально-діагностованими критичними пороками розвитку, пройде в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Учасники прес-конференції:

Представник Головного управління охорони здоров'я міста Києва.

Головний лікар Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Володимир ЖОВНІР.

Головний дитячий нейрохірург Міністерства охорони здоров'я України, науковий керівник, завідувач відділенням нейрохірургії дитячого віку Державної установи «Інститут нейрохірургії їм. академіка А.П. Ромоданова НАМН України» Юрій ОРЛОВ.

Головний лікар Медичного центру «ГЕМАФОНД» Ганна ТУРОВЕЦЬ.

Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією клініки генетики репродукції «Вікторія» Вікторія БАДЮК.

Акредитація обов'язкова!

З приводу акредитації звертатися:

тел. (044) 455-84-06

e-mail: melnyk@pillarpr.com.ua

Ірина Мельник.



