Литвин заспокоїв: «певний цензор» сидить у кожному

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить серйозної загрози свободі слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з того, що він сказав під час зустрічі із переможцями 13-го Національного конкурсу шкільних газет, проведеного Національною спілкою журналістів України.

«Навіть якщо було б бажання накласти вуздечку на ЗМІ, то цього ніхто не зможе зробити», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що «процес зайшов надзвичайно далеко».

За його словами, на сьогодні у цій сфері небезпека полягає в тому, що практично всі провідні недержавні ЗМІ можуть виконувати «волю патрона, особливо в процесі з’ясування, насамперед, економічних і політичних стосунків».

Він додав, що тут важливо «законодавчо відділити бізнес від можливостей впливати на журналіста». «Одні розглядають ЗМІ як бізнес, інші - як політичне прикриття. От як відділити, щоб журналіст був не прив’язаний і не примушуваний до виконання замовлень», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він також наголосив, що виникає питання, «як відділити редакційну політику від власника».

За словами спікера, виникає питання і щодо самоцензури, оскільки «ми всі в собі маємо певного цензора».

В.ЛИТВИН наголосив, що дуже важливо «свободу слова не поставити на службу фінансово-промисловим групам, політичним утворенням, які часто-густо є продовженням оцих фінансово-олігархічних угруповань».

При цьому він висловив думку, що не влада має забезпечувати свободу слова. «Якщо суспільство буде надіятись на те, що влада їм забезпечить демократію, то це суспільство не має перспективи», - сказав голова ВР.

За його словами, в державі повинна бути суспільна думка, суспільна позиція, повинні діяти інститути громадянського суспільства.