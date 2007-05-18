У засіданні ЦВК оголошено перерву до понеділка, 21 травня, щоб підготувати новий проект ухвали на виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2007 року за позовом БЮТ про бездіяльність ЦВК по створенню окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні в ході засідання ЦВК після того, як члени Центрвиборчкому не підтримали жоден з двох запропонованих варіантів проекту ухвали.

Зокрема, голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ на засіданні запропонував проект ухвали, відповідно до якого, окружкоми створюються за поданням голови ЦВК на підставі пропозицій двох парламентських («Наша Україна» і БЮТ) і ряду позапарламентських партій (зокрема, Народна партія, УНП, Всеукраїнське об`єднання «Свобода», партія «Вперед, Україно!» і ін.). Проте при голосуванні цей проект ухвали не був підтриманий: з 13 членів ЦВК 5 проголосували «за», двоє – утрималися, шестеро - проголосували проти.

Другий проект пропонував визнати неможливим формування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів. Цей проект підтримали 7 членів ЦВК, присутніх на засіданні, троє були проти, ще троє – утрималися.

«Юристи працюватимуть в суботу і в неділю, щоб підготувати третій варіант проекту ухвали. Ми зробимо все, щоб з цієї непростої ситуації вийти на правове рішення», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, ухвалою Печерського районного суду Києва від 11 травня 2007 року задоволено позов виборчого блоку політичних партій БЮТ до ЦВК. Зазначеною постановою, ухваленою колегією суддів, визнано протиправною бездіяльність ЦВК щодо нестворення у визначений законодавством про вибори строк окружних виборчих комісій з підготовки та проведення позачергових виборів.

При цьому Центральну виборчу комісію суд зобов’язав у триденний строк з моменту набрання чинності постанови у даній справі створити окружні виборчі комісії, що здійснюватимуть підготовку та проведення позачергових виборів.