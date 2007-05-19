Тимошенко - прем`єр, Безсмертний - спікер, у Луценка - МВС, Мін`юст і прокуратура

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що після виборів висуванці «Самооборони» отримають шанс очолити Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю «Дзеркалу тижня», опублікованому сьогодні.

«Ми проситимемо колег по об`єднанню демсил надати нам можливість сформувати у владі блок справедливості. Ми сподіваємося, що висуванці «Самооборони» отримають шанс очолити МВС, Мінюст і Генпрокуратуру й реалізувати нашу програму», - сказав, зокрема, він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «мій недовгий, але вельми корисний досвід роботи в Міністерстві внутрішніх справ переконав мене в тому, що неможливо намагатися відновити справедливість, повагу до закону і верховенство права шляхом призначення окремих героїв на окремі посади».

Він зазначив, що в «Народній самообороні» вважають своїм обов`язком доведення до логічного кінця 18 тис. кримінальних справ проти чиновників усіх рангів і мастей, «які благополучно «поховали» ПІСКУН і МЕДВЕДЬКО».

Для цього «у нас є команда, в цій команді є фахівці, у фахівців є досвід, бажання й чіткий план дій», додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «Народної самооборони» також пообіцяв, що підтримуватиме кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра, якщо націонал-демократичні сили зможуть одержати більшість у новому парламенті й коаліція ухвалить рішення, що прем`єром має стати Ю.ТИМОШЕНКО.

«Безумовно. Мій фізичний і політичний вік дозволяє мені пропустити розподіл ключових політичних постів після наступних парламентських і президентських виборів. Я готовий підставити своє плече тим, хто ближчий до цих цілей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що «головне - разом зупинити перетворення країни на колонію, що роздирається конфліктами». «В ім`я цього ми готові спокійно сприйняти як прем`єра ТИМОШЕНКО, так і спікера БЕЗСМЕРТНОГО, або будь-якого іншого політика, на якому зупинить свій вибір «Наша Україна», додав Ю.ЛУЦЕНКО.