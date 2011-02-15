Наша Україна хоче розслідувати випадки свавілля міліції

Група «Нашої України» у Верховній Раді ініціює створення Тимчасової парламентської слідчої комісії для розслідування “випадків свавілля міліції стосовно наших громадян”, - заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у групі «Нашої України» у ВР, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, кричущим приводом для цього “Наша Україна” вважає інформацію про застосування тортур до членів організації “Тризуб”, які знаходяться під вартою у Запорізькому СІЗО. “Ми вимагаємо, щоб умови утримання у слідчому ізоляторі членів ВО «Тризуб» Пилипа ТАРАНА, Романа ХМАРИ та Анатолія ОНОФРІЙЧУКА були перевірені незалежними спостерігачами та правозахисниками. Рапортам з боку влади довіри немає”, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, створення Тимчасової парламентської слідчої комісії є вкрай необхідною з огляду на цілу серію подій, які викликають широке обурення по всій країні. Йдеться і про хвилю переслідувань підприємців після Податкового майдану, і відверту помсту одеського ДАІ громадському активісту, і про практику затримань та обшуків у середовищі журналістів, письменників та блогерів, не кажучи про систематичні порушення прав звичайних громадян, зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Саме тому, наголосив він, партія “Наша Україна” закликає всі демократичні сили у парламенті об’єднати зусилля і створити Тимчасову парламентську слідчу комісію. “До такої співпраці запрошуємо всі правозахисні організації України і громадські структури”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також “Наша Україна” звертається до Уповноваженого ВР з прав людини із вимогою втрутитися у ситуацію і захистити людей від застосування тортур.

“Якщо реакція влади буде пасивною, ми звернемося до міжнародних інституцій з проханням направити свої офіційні вимоги до чинної влади, щоб зупинити свавілля міліції”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.