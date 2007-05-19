21 травня має відбутися зустріч Ющенка, Януковича і Мороза

До обіду 21 травня пакет законопроектів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів, буде підготовлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК сьогодні перед початком засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для забезпечення проведення виборів.

«Всі законопроекти і складові пакету, які дозволяють проведення дострокових виборів, підготовлені», - сказав І.ВАСЮНИК і додав, що зараз йде мова про вдосконалення цих документів.

Водночас він підкреслив, що ті політики, які наполягають на продовженні вдосконалення необхідних документів, лукавлять, оскільки вони заради досконалості “хочуть принесли у жертву вихід суспільства і політикуму з кризи”. Як зазначив І.ВАСЮНИК, вдосконалювати можна безкінечно.

«Відповідально стверджуємо, що на понеділок (21 травня - УНІАН) до обіду всі складові пакету будуть готові для їх парафування керівниками фракцій, політиками і для внесення до Верховної Ради», - запевнив І.ВАСЮНИК.

Він прогнозує, що рішення про засідання Верховної Ради для голосування цих документів прийматиметься 21 травня, також у цей же день ухвалюватиметься питання щодо синхронізації дій глави держави і парламенту.

І.ВАСЮНИК також вважає, що 21 травня має відбутися зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови ВР Олександра МОРОЗА щодо остаточного узгодження всіх питань проведення виборів.

І.ВАСЮНИК підкреслив, що для того, щоб проголосувати необхідний пакет документів, треба 226 голосів, а за столом переговорів така кількість є.