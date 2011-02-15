Близнюк розказав, що Макіївку підривали освічені люди

Винним у вибухах у Макіївці пред`являть до компенсації рахунки за завдані місцевим бюджетам збитки, пов`язані з посиленням охорони різних об`єктів життєзабезпечення.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Він підтвердив, що правоохоронці затримали причетних до вибухів у Макіївці, що прогриміли 20 січня в двох місцях міста.

За словами А.БЛИЗНЮКА, стало відомо, що зловмисників було, щонайменше, двоє, і що їхній злочин не пов`язаний з діяльністю держпідприємства «Макіїввугілля».

«Мені відомо все (про затримання підозрюваних у вибухах – УНІАН), але вам прокоментують усе компетентні органи. Один (із затриманих) із вищою освітою, другий - із незакінченою вищою освітою... Коли буде закінчено остаточно слідство, все буде з їхніх слів ясно – навіщо вони це робили, за чиєю вказівкою вони це робили і так далі», - сказав губернатор. При цьому він додав: «Ви починаєте вибухи пов`язувати з «Макіїввугілля», з ревізіями. Не треба пов`язувати, треба розуміти, що за цим стоять люди. Не шукайте там слідів».

А.БЛИЗНЮК зазначив, що на заходи, пов`язані з розслідуванням фактів вибухів, їх профілактикою, їх запобіганням «жодної копійки коштів із обласного бюджету або якогось іншого бюджету витрачено не було», але підкреслив, що місцеві бюджети все ж таки зазнали збитків. «Місцевий бюджет міста Макіївки і бюджети міст і районів, і у тому числі області, коли приймалися рішення про додаткову охорону фільтрувальних станцій та інших об`єктів зазнали збитків. Це були наші прямі збитки. Рахувати їх і пред`являти цим товаришам (підозрюваним), ну, напевно, ми будемо», - зазначив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прокурор Донецької області Володимир ГАЛЬЦОВ підтвердив факт затримання осіб, причетних до вибухів у Макіївці 20 січня 2011 року.

Прокурор заявив, що особи, причетні до здійснення вибухів, встановлені.

«На допитах підозрювані визнали свою причетність до вибухів біля будівлі «Макіїввугілля» і магазину «Голден плаза». Злочин розкрито», - сказав прокурор.

У прокуратурі нагадали, що за фактом вибухів у Макіївці було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 258 Кримінального кодексу України – «Терористичний акт».