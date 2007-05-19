Члени робочої групи з підготовки виборів пішли на похорон

В засіданні робочої групи з підготовки документів для проведення дострокових виборів оголошено перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що всі члени засідання прийняли рішення попрощатися з відомим авіаконструктором Петром Балабуєвим, який очолював АНТК ім. Антонова з 1984-го до травня 2005 року.

При цьому П.СИМОНЕНКО зазначив, що поки що не вирішено, коли продовжиться засідання робочої групи.