Турчинов: Президенту час приймати вольове рішення

Заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що Комуністична і Соціалістична партії України затягують переговорний процес щодо виборів через намагання домовитися про кількість місць у блоці Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам перед початком робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

«Я вважаю, що проблема цих переговорів не стільки в питаннях, які там піднімаються, а у проблемі, скільки місць дадуть в блоці КПУ і СПУ», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що саме через це зволікається робота переговорників.

На його думку, представники КПУ і СПУ хотіли б отримати стільки місць, скільки вони мали у парламенті п’ятого скликання, а якщо місця розподілятимуться відповідно до рейтингу, то вони отримають у 2-3 рази менше.

О.ТУРЧИНОВ вкотре підкреслив, що всі необхідні документи були напрацьовані тиждень тому, і зараз члени робочої групи «ходять колами».

«Все, що необхідно для прийняття рішення, у робочої групи є. Всі інші питання не можуть бути вирішені, оскільки немає мотивації у КПУ і СПУ», - сказав О.ТУРЧИНОВ. На його переконання, Президент має прийняти рішення щодо проведення виборів відповідно до свого указу, але зволікає, оскільки хоче, щоб дострокові вибори пройшли демократично, прозоро та за участю всіх політичних сил, адже в іншому випадку вибори треба проводити «в жорстких умовах».

За його словами, саме через це було перенесено засідання Ради національної безпеки і оборони, заплановане на 18 травня.

«Треба приймати (Президенту – УНІАН) рішення вольове», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що засідання робочої групи - це втрата часу, оскільки вибори - це не обов’язок, а право кожної політичної сили.