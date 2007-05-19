Дострокові вибори можливі тільки за згоди Януковича

Координатор парламентської коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися тільки на основі політичного консенсусу Президента Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні після засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення виборів.

«Ми розуміємо, що вихід з політичної кризи на дострокові вибори можливий тільки за умови політичного консенсусу між Президентом країни і прем’єр-міністром», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона відзначила, що діалог між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ постійно триває, але робоча група має напрацювати документи, які політично і законодавчо підкріплять відповідний консенсус. За її словами, напрацьовано переважну більшість документів для розгляду їх у пленарному порядку, незважаючи на незначну кількість принципових і важливих розбіжностей.

Р.БОГАТИРЬОВА також відзначила, що в робочій групі продовжується дискусія, як голосувати законопроекти - в пакеті чи окремо за кожен законопроект. При цьому вона підкреслила, що під час засідання робочої групи переговорники отримали досвід ухвалення переважної кількості рішень консенсусом.

Вона вважає, що впродовж декількох днів можна остаточно узгодити всі питання проведення дострокових виборів. Це можливо при погодженні трьох основних принципів: проведення виборів відповідно до закону, забезпечення прозорості і демократичності виборчого процесу та, найголовніше, знаходження політичного консенсусу.

Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що важливе рішення Конституційного Суду щодо виборів. «Я розумію, що рішення КС вирішально важливе, але вже сьогодні стільки опонентів до цього невідомого рішення, що навряд чи це рішення буде носити зобов’язувальний характер для наших опонентів», - додала вона.