Народний депутат, член робочої групи Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ констатує, що вже фактично погоджені законопроекти, які має прийняти Верховна Рада для проведення дострокових парламентських виборів.

“Залишилося лише обговорити невелике число позицій, які потребують вирішення на найвищому державному рівні”, - додав він, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, сьогодні робоча група з підготовки дострокових парламентських виборів розглянула лише деякі аспекти закону про статус народного депутата, внесення змін до регламенту Верховної Ради і обговорила загальні питання щодо наступного засідання робочої групи.

Водночас Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що деякі учасники переговорів хочуть розчинити діяльність робочої групи в політичних гаслах і демагогії. “Під час засідання робочої групи “регіонали” знаходять з нами узгоджені позиції, однак деструктивні пропозиції КПУ і СПУ заважають рухатися вперед, оскільки комуністи та соціалісти виставляють неприйнятні умови. В результаті Партія регіонів опиняється між двома виборами і не може вирішити, чи всупереч позиції КПУ і СПУ піти на реалістичні погодження з опозицією, чи стояти на підтримці деструктивних пропозицій, що зривають домовленості між Президентом і прем’єром”, - наголосив він.