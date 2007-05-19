Тарасюк: Рудьковський працює на ”третю” державу

Один з лідерів блоку «Рух - Українська правиця», голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК наполягає, що міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ займається антидержавницькою діяльністю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, про це він сказав на телеканалі «Тиса» в ході візиту на Закарпатті.

«На жаль, безперечні факти, які я навів щодо діяльності М.РУДЬКОВСЬКИЙ, не знайшли ніякого розв’язку ні в прем’єр-міністра, ні в органах внутрішніх справ, ні в Генеральній прокуратурі», - сказав Б.ТАРАСЮК.

На його переконання, «якби М.РУДЬКОВСЬКИЙ мав заперечення на ті факти, які я наводив, він обов’язково подав би до суду”. Зараз він цього не зробив, бо розуміє, що у нього немає заперечних фактів, зазначив Б.ТАРАСЮК.

Загалом, за його словами, він стверджував і буде стверджувати, що далеко не один член уряду займається антидержавницькою діяльністю.

При цьому Б.ТАРАСЮК зазначив, що йому “довелося бути у цьому уряді, за що я дуже шкодую, але це було за дорученням Президента».

Як повідомляв УНІАН, у лютому Б.ТАРАСЮК заявляв, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ підриває національні інтереси України, працюючи на догоду “третій” державі.

Б.ТАРАСЮК заявив, що про таку діяльність свідчать таємні переговори М.РУДЬКОВСЬКОГО з керівниками російського зовнішньополітичного відомства у вересні минулого року.

Також, за словами екс-міністра, раптовий ремонт залізничного мосту, через який було заблоковано рух потягів між Молдовою та Україною, спричинив напругу в українсько-молдовських відносинах. Крім того, Міністерство транспорту заборонило літакам молдовської авіакомпанії використовувати повітряний простір України.

Разом з тим у Мінтрансзв’язку назвали ці заяви Б.ТАРАСЮКА про роботу М.РУДЬКОВСЬКОГО “не лише абсолютно безпідставними, але й наклепницькими”.