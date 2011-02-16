Бродському дали іншу роботу

Кабінет Міністрів України призначив Михайла БРОДСЬКОГО урядовим уповноваженим з питань дерегулювання господарської діяльності.

Відповідне розпорядження від 14 лютого 2011 року №114-р розміщено на офіційному урядовому сайті.

Нагадаємо, до призначення М.БРОДСЬКИЙ очолював Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва, який зараз перебуває на стадії ліквідації згідно з указом Президента.