Ющенко: до виборів уже недовго залишилося

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив, що вже найближчим часом тривала політична криза буде подолана – в першу чергу, через дострокові вибори до Верховної Ради України, «які, безумовно, неминуче відбудуться». На цьому глава держави наголосив під час виступу на урочистостях з нагоди 75-ї річниці утворення Київської області, які відбулися в суботу, 19 травня, у Палаці «Україна».

«Я твердо дотримуюся цієї позиції і розглядаю волевиявлення наших громадян як ключ до нової національної перспективи – без політичного шарлатанства і підкупу, натомість зі спільною волею усіх відповідальних політиків разом творити сучасну і процвітаючу Україну», – цитує Президента його прес-служба.

Вітаючи Київщину з 75-річчям, В.ЮЩЕНКО наголосив, що цей регіон має глибоку і славну історію. «Це – наша метрополія, власне кажучи, це - серце України. Символічно, що саме слово «Україна» вперше мовлене у Переяславі ще в 1187 році», - підкреслив Президент.

«Київський край бачив наші найбільші перемоги і найважчі випробування. Київщина з могутньою силою зберігає своє виняткове значення духовного, цивілізаційного, єднального стрижня всієї України», – сказав Глава Української держави, вітаючи присутніх з річницею утворення Київщини.

На переконання президента, Київський регіон «по праву вважається одним з найуспішніших в країні». Він зокрема відзначив, що область демонструє стабільні темпи економічного розвитку як у промисловості, так і сільському господарстві. Глава держави зазначив, що у першому кварталі 2007 року промислове виробництво Київщини порівняно з минулим роком зросло на 12,5%.

Президент також нагадав, що Київська область входить до п’ятірки лідерів України за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій. За січень–березень їх обсяги становили 920 млн. доларів США, а протягом 2006 року приріст склав майже 37%.

«Я ціную те, що в області дбають не лише про економічні показники, але й про розвиток соціальної сфери, про благополуччя конкретної людини», – також зазначив В. ЮЩЕНКО, зауваживши, що розміри зарплат в регіоні перевищують середні по Україні.

Президент наголосив, що послідовно підтримує усі ініціативи області з покращення підприємницького клімату, вдосконалення житлово-комунальної сфери, підвищення добробуту людей. У цьому контексті він приділив увагу розробленому місцевою владою плану заходів з докорінного реформування ЖКГ, який передбачає реформу управління галузі, модернізацію житлового господарства, ліквідацію монополії ЖЕКів, широке впровадження заходів з енергозбереження.

Серед завдань, що нині стоять перед владою Київщини, В.ЮЩЕНКО назвав збереження високих темпів зростання економіки, досягнення гідних соціальних стандартів, створення сприятливого клімату для малого й середнього підприємництва, надійне забезпечення прав інвесторів.

На думку Глави держави, представники столичного регіону мають подавати всій Україні приклад вмілого та вправного господарювання – насамперед завдяки активній і системній роботі.

«На Київщині зосереджений кращий національний досвід і потенціал – відтак це посилює відповідальність регіону бути лідером і провідником динамічних реформ», принесення країні та громадянам конкретної віддачі та користі», -, переконаний Президент.

Як зізнався В.ЮЩЕНКО, для нього не існує різниці поміж українськими регіонами. «Моє найважливіше завдання – докласти усіх зусиль, аби наша земля, кожна територія жила у сприятливих політичних умовах, мала стимул для економічного зростання, розвитку своєї неповторної самобутності», – наголосив Президент.

Під час урочистостей Президент вручив державні нагороди з нагоди 75-річчя утворення Київської області. Відповідний Указ зачитав перший заступник Глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.