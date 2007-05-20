Мороз хоче, щоб толкові люди мали змогу пройти до парламенту

3-4% це є «оптимальна цифра» прохідного бар’єру на виборах до Верховної Ради України і «її можна розглядати, а все інше – це спекуляції».

Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, відповідаючи на запитання УНІАН щодо пропозицій деяких політичних збільшити прохідний бар’єр.

Він зазначив, що «якщо якийсь блок або якась політична сила по ситуації нинішній користується більшою підтримкою і хоче тим закріпити свою присутність у парламенті, то нехай не забуває про те, що потім кожна хвиля має зворотну реакцію – на наступних виборах можуть не пройти взагалі».

О.МОРОЗ зазначив, що до цього питання необхідно ставитися «дуже обережно». За його словами, треба мати на увазі «необхідність захисту інтересів тих політичних партій, в середовищі яких є багато толкових людей, але їм треба дати змогу, щоб вони пройшли у парламент».