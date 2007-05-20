Верховна Рада вимагає від Ющенка виконання конституційного обов’язку

Верховна Рада України звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності виконувати ним конституційний обов’язок підписувати закони, зокрема, закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджетна 2007 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він нагадав, що Конституцією України передбачено, що після 15 днів одержання Президентом закону у випадку, якщо він не вніс до нього змін, то закон вважається підтриманим Президентом і має публікуватися за його підписом.

О.МОРОЗ зазначив, що «поки що він (Президент України – УНІАН) цього не зробив, і з цього приводу ми звернулися від Верховної Ради до Президента з вимогою виконувати свій конституційний обов’язок».

За словами О.МОРОЗА, «йдеться в кінці кінців не про взаємини між гілками влади». Він зазначив, що мова йде про те, що близько 14 млн. людей чекають на зміни, бо це стосується збільшених виплат по заробітних платах, пенсіях з 1 червня.

О.МОРОЗ підкреслив, що «сьогодні Президент повинен робити висновок, чи він буде продовжувати гратися за схемами, які йому нав’язують в Секретаріаті, і інші люди, я знаю, хто це робить, чи він буде все-таки конкретно працювати на потреби своїх співгромадян».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України V скликання ухвалила 4 травня Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

15 травня парламент доручив голові ВР О.МОРОЗУ невідкладно звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з пропозицією терміново підписати та оприлюднити закони України, прийняті парламентом протягом квітня. Про це йдеться у постанові «Про забезпечення завершення конституційної процедури законотворчого процесу і набрання чинності законами України, прийнятими Верховною Радою протягом квітня 2007». Верховна Рада також звернула увагу Президента на невиконання ним вимог статті 94 та статті 106 Конституції України щодо законів України, прийнятих парламентом протягом квітня.

Представники Секретаріату Президента не раз заявляли, що В.ЮЩЕНКО не підпише жодного закону, ухваленого нелегітимною Верховною Радою.