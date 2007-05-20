Мороз відповів тим, хто посипає голову попелом

Розмови про кризу в Україні «це все видумки».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що «в Україні немає ніяких криз, найперше, політичних, владних, економічної». «Це все видумки», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, парламент працює ефективно, працює уряд, створений ним, і діє інститут Президента. «Чому ми весь час посипаємо голову попелом і говоримо, що кризи», - наголосив О.МОРОЗ. Він припустив, що мабуть «комусь подобається, щоб були кризи».

Голова Верховної Ради України зазначив, що в Україні темпи соціально-економічного розвитку «вищі, ніж за всі попередні роки». «В чому біда? Справа вся в тому, що дехто хотів би переділити владу, відібрати її не на основі виборів, а так, як їм здається», - сказав О.МОРОЗ. За його словами, «цього не буде».

Він наголосив, що «все буде робитися по закону, все буде робитися на основі Конституції, і чим точніше ми будемо дотримуватися Конституції, тим більше буде порядку в державі, і менше буде розмов про кризу».