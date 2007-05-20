Луценко: Ющенку треба взяти відповідальність на себе

Лідер Громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Президентові потрібно прийняти рішення про дострокові парламентські вибори на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив під час перебування на Сумщині у рамках акції «Народний наступ».

«Президентові треба на засіданні РНБО просто взяти всю відповідальність на себе. І просто сказати, наприклад, 30 липня ви ідете і обираєте владу», - впевнений лідер “Народної самооборони”.

«Якщо ми вирішили йти на вибори, то треба на них йти. Я впевнений, що має знайтися влада в Україні. Це має бути не вулиця. Вулиця лише стимулює главу держави. Глава держави почув це і, нарешті, вийшов з переговорних процесів і сказав: ні переговорам», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. Він закликав: «Досить розпалювати кризу в державі. Досить балачок, торгів, спекуляцій і силових варіантів в Україні».