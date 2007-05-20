Луценко: Ющенку треба взяти відповідальність на себе
Народна самооборона на Сумщині
Лідер Громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Президентові потрібно прийняти рішення про дострокові парламентські вибори на засіданні Ради національної безпеки і оборони.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив під час перебування на Сумщині у рамках акції «Народний наступ».
«Президентові треба на засіданні РНБО просто взяти всю відповідальність на себе. І просто сказати, наприклад, 30 липня ви ідете і обираєте владу», - впевнений лідер “Народної самооборони”.
«Якщо ми вирішили йти на вибори, то треба на них йти. Я впевнений, що має знайтися влада в Україні. Це має бути не вулиця. Вулиця лише стимулює главу держави. Глава держави почув це і, нарешті, вийшов з переговорних процесів і сказав: ні переговорам», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. Він закликав: «Досить розпалювати кризу в державі. Досить балачок, торгів, спекуляцій і силових варіантів в Україні».