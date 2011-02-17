Українську школу хочуть закрити, щоб вселити офіс ПР?

У м. Красний Луч Луганської області п`ятеро батьків учнів україномовної школи №15 вже другу добу проводить голодовку на знак протесту проти її закриття.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив один з тих, хто голодує, депутат міської ради, колишній мер міста (2002 - 2006 рр.) Сергій ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, серед вимог тих, хто голодує – скасування рішення сесії міської ради №20 від 28.12.2010 р. про закриття школи, відставка заступника міського голови Людмили МЯГКОЇ і начальника Управління освіти Наталії ПОСТРЯКОВОЇ.

Необхідність закриття навчального закладу в мерії пояснюють тим, що в школі, розрахованій на 1 тис. 176 учнів, навчається всього 240 дітей, а в наступний навчальний рік набирається ще менше школярів. Закриття школи в міськраді не пов`язують з бажанням закрити саме україномовну школу, оскільки в місті є ще 2 школи, де навчання ведеться двома мовами. Головний мотив – брак коштів на утримання.

За словами ж С.ЛУК’ЯНЕНКА, кошти на утримання школи є. У школі навчаються 307 учнів приладобудівного технікуму, працює школа мистецтв на 100 чоловік. В рахунок орендних платежів вони оплачують усі комунальні послуги. Він стверджує, що фактично закриття школи розпочалося ще в 2006 році, коли почали говорити про її закриття, відлякуючи тим самим батьків учнів.

С.ЛУК’ЯНЕНКО вважає, що школу закривати не можна, оскільки вона розташована в густонаселеному 3-му мікрорайоні. За його підрахунками, через невеликий проміжок часу ще дві школи цього мікрорайону не зможуть прийняти всіх бажаючих навчатися. «Від такого закриття варто чекати тільки згортання життєдіяльності міста», - вважає він. С.ЛУК’ЯНЕНКО також заявив, що міська влада «тупо виконала вказівку з оптимізації шкільної мережі», не подумавши про дітей, не обговоривши ситуацію з батьками. У той же час батьківським комітетом зібрано більше 1 тис. підписів жителів мікрорайону проти закриття школи.

Також, за його словами, міська влада не вжила ніяких заходів для залученню додаткових коштів. «Якщо вже так важко з фінансами, то хоч би почали з себе і відмовилися від премій, доплат», - резюмував С.ЛУК’ЯНЕНКО.

За інформацією батьківського комітету, після закриття школи в будівлі може з`явитися офіс місцевої молодіжної організації Партії регіонів.