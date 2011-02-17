Волинцю повідомили, що особу, яка його побила у залі ВР, не встановлено

Народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ отримав акт розслідування нещасного випадку, який стався 16 грудня 2010 року у сесійній залі Верховної Ради, затверджений керівником апарату ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ВОЛИНЦЯ, «у цьому акті написано, що особи, які били, не встановлені, і що свідків побиття немає».

«І це в той час, коли мене там побив народний депутат від Партії регіонів (Петро) ЦЮРКО», - додав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він наголосив, що розслідування проводилося без його участі.

За словами депутата, також в акті зазначено: «Вважати безпідставним твердження лікувальної установи, яке зазначено у листах непрацездатності на ім’я ВОЛИНЦЯ щодо причини непрацездатності – нещасний випадок на виробництві».

М.ВОЛИНЕЦЬ повідомив, що він місяць перебував на лікарняному і замість того, «щоб нарахувати мені лікарняний, мені нарахували заробітну плату». «Вся країна знає, що я місяць був на лікарняному, лежав у лікарні, а в той же час мені виплатили заробітну плату, поставили 8 годин щоденно, що нібито я ходив у парламент і був присутній на роботі», - додав він.

Як сказав М.ВОЛИНЕЦЬ, він направив депутатське звернення до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо необхідності проведення розслідування і «притягнення до відповідальності тих чиновників Верховної Ради, які неналежним чином поставилися до моєї заяви», у зв’язку з чим не були нараховані лікарняні.

Він також вимагає проведення розслідування за фактом побиття у парламенті 16 грудня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2010 року члени фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Ввечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, М.ВОЛИНЦЯ та Юрія ГНАТКЕВИЧА з травмами забрала “швидка”.

18 грудня В.БОНДАРЕНКО, Є.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛИНЕЦЬ та Ю.ГНАТКЕВИЧ звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичних ушкоджень під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).

29 грудня прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом побиття народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради України 16 грудня. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я або незначну втрату працездатності), додали в ГПУ.