БЮТ вимагає від Януковича звільнити з-під варти опозиціонерів

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити з-під варти опозиціонерів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина».

«Слідчі ГПУ та СБУ, котрі ведуть справи обвинувачуваних опозиціонерів, оголосили, що слідство майже по усіх справах завершено, обвинувачені приступили до ознайомлення. А значить, немає жодних підстав утримувати їх під вартою, вони вже не можуть ані уникати слідства, ані впливати на нього. Які на даний час є ще причини, щоб утримувати під вартою екс-керівників уряду Юлії ТИМОШЕНКО та опозиційних політиків?», - зазначають автори заяви, додаючи, що міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ висловив сумніви, що ув’язнені опозиціонери можуть якимось чином уникати відповідальності.

«Ігор ДІДЕНКО, Анатолій МАКАРЕНКО, Тарас ШЕПІТЬКО вже більш ніж півроку перебувають під арештом. Слідчі декілька разів незаконно перекваліфіковували справи з єдиною метою – продовжити знущатися над тими, хто чітко у відповідності до вимог закону виконував свої посадові обов’язки перед державою», - йдеться у заяві.

У фракції нагадали, що більше 100 народних депутатів України звернулись до генерального прокурора України та голови СБУ з клопотанням про звільнення з-під варти представників опозиційних сил та членів уряду Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки ані формально, ані відповідно до законодавства України немає жодних підстав утримувати представників опозиції у слідчих ізоляторах.

«Скоро минає рік, відколи Віктор ЯНУКОВИЧ став Президентом України. Усі правоохоронні органи перебувають під його особистим керівництвом. Водночас вже майже рік відбувається відверте знущання над представниками опозиції та екс-чиновниками уряду Ю.ТИМОШЕНКО: Ігорем ДІДЕНКОМ, Анатолієм МАКАРЕНКОМ, Юрієм ЛУЦЕНКОМ, Георгієм ФІЛІПЧУКОМ, Тарасом ШЕПІТЬКОМ, Валерієм ІВАЩЕНКОМ та іншими, кримінальні справи проти котрих були порушені за надуманими і абсурдними обвинуваченнями», - наголошують автори заяви, додаючи, що таким чином «влада розпочала безпрецедентну масштабну кампанію політичних репресій з показовим покаранням представників опозиції».

«Це останній іспит для Президента ЯНУКОВИЧА. Якщо дійсно він готовий утверджувати в українському суспільстві демократичні цінності, укріплювати принципи верховенства права, то опозиціонери повинні бути негайно звільнені», - заявляють у фракції «БЮТ-Батьківщина».

Також її представники вимагають «припинити правовий нігілізм в судах, котрі всупереч букві закону неодноразово продовжували термін ув’язнення невинуватим людям, зокрема тим, хто потребував серйозної медичної допомоги».