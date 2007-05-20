Комуністи братимуть вищу планку самостійно

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що у разі підвищення прохідного бар’єру КПУ піде на вибори окремо.

Про це він сказав в ефірі “5 каналу”.

“Якщо прохідний барьєр буде вищий за 3%, Компартія піде на вибори окремо, і не буде ні з ким блокуватися”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, у разі якщо великі партії вирішать підняти прохідний барьєр на рівень вищий за три відсотки, депутати Комуністичної партії підуть на вибори окремо, і не будуть ні з ким блокуватися.

Лідер КПУ підкреслив: "У нас є своя позиція. Ми будемо на вибори іти окремою силою, і ні з ким блокуватися не будемо."