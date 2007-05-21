Мороз переконаний, що перезавантаження Ради коаліції не страшне
08:03, 21 травня 2007Політика
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Спікер налаштований на березень
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що в разі дострокових парламентських виборів склад коаліції не зазнає змін.
Про це він заявив в неділю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".
На запитання щодо вірогідності створення коаліції з Партії регіонів та "Нашої України", і можливо, Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, спікер відповів: «Різні формати коаліції - це все припущення. Я переконаний, що коаліція збережеться в цьому ж складі», - наголосив О.МОРОЗ.
Він вкотре висловив упевненість, «вибори до Верховної Ради будуть черговими», тобто наприкінці березня 2011 року. Однак, на його думку, у випадку дострокових виборів перевага коаліції «буде суттєвою».
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