Кравчуку в Секретаріаті бракує бутербродів з ковбасою

Член робочої групи з урегулювання кризи Леонід Кравчук вважає, що рішення про дострокові вибори повинно прийматися за участю спікера Олександра Мороза.

"Треба щоб домовилися президент і голова Верховної Ради. Вони мають сісти і домовитись", - зазначив Кравчук в інтерв’ю 5 каналу, показаному в неділю.

На питання, чи не достатньо домовленостей президента і прем’єр-міністра він відповів, що "йдеться про дострокові вибори парламенту, а не уряду".

"Я не бачу сенсу в тому, що від цього відсторонений Мороз. Він відсторонений тільки тому, що на нього образився Ющенко, більше причин немає ніяких", - вважає Кравчук.

"Коли ставиться питання, щоб Верховна Рада розглянула можливі напрацьовані документи, то без Мороза ніхто їх не розгляне", - переконаний він.

"Вихід один. І робоча група його не знайде. Вихід може знайти тільки президент, прем`єр і Верховна Рада", - зазначив політик.

Він також висловив переконання, що Партія регіонів не піде на переобрання голови Верховної Ради.

"Я не член Партії регіонів, але переконаний, що вони на це не підуть. Вони в одній коаліції з Морозом, і там керівництво партії не є екстремістами, і не можуть поступити по відношенню до людини так, як хотілося б на революційній хвилі", - вважає Кравчук.

Він також висловив переконання, що Рада нацбезпеки і оборони не може прийняти рішення про відставку уряду.

"РНБО може розглядати будь-яке питання, але приймати рішення про відставку уряду вона права не має", - зазначив він, підкресливши, що РНБО є координуючим органом, а рішення вводяться в силу тільки указом президента.

Коментуючи ситуацію всередині робочої групи, Кравчук зазначив, що її учасники – "люди досвідчені й не дозволяють собі брутальних випадів один проти одного, хоча емоції є".

За його словами, під час переговорів у Секретаріаті президента подають чай та печиво. "В уряді, крім печива, були бутерброди з ковбасою, в адміністрації бутербродів немає. Я спробую поставити їм питання, чи в них коштів дуже мало, чи вони демонструють певну чемність по відношенню до бутерброду", - зазначив він.

Українська правда