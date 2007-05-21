Кравчук хоче блокуватися з Януковичем

Член робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів Леонід КРАВЧУК не виключає, що братиме участь у виборах за списками Партії регіонів.

Як повідомляє “Українська правда”, про це Л.КРАВЧУК заявив в інтерв’ю “5-му каналу”.

"Я міг би розглянути це питання в залежності від того, яка там моя роль. Є багато моментів. Щоб я був причетний, щоб хоча б одним оком подивитися на той список, з ким доведеться працювати", - зазначив Л.КРАВЧУК.

Він підкреслив, що з повагою ставиться до політиків з Партії регіонів, зокрема до лідера цієї політичної сили Віктора ЯНУКОВИЧА, голови політради Партії регіонів Миколи АЗАРОВА, лідера парламентської фракції “регіоналів” Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та народного депутата V скликання Рината АХМЕТОВА.

"Я беру тільки один промовистий факт - футбол. Те, що зробив Ринат для "Шахтаря", для розвитку українського футболу, з ним може змагатися тільки Григорій СУРКІС, більше ніхто. І те, що вони будують стадіон за 300 млн. доларів, один із кращих в Європі, я до таких людей ставлюся з величезною повагою", - зауважив Л.КРАВЧУК.

Водночас він заявив, що не вступатиме до Партії регіонів. "Я міг би розглянути питання про участь у списку, але не в партії. Не тому що я проти Партії регіонів, а тому, що на мою історію двох партій достатньо – Комуністичної і СДПУ(о)", - пояснив він.

Разом з тим, Л.КРАВЧУК переконаний, що СДПУ(о) не повинна йти на дострокові вибори самостійно, оскільки це "не є розумно і доцільно". "У складі блоку – це друге питання. Поки що це питання не розглядалося", - додав він.