Наша Україна: лже-судді КС можуть прийняти лише лже-рішення

“Сьогодні КС може прийняти рішення стосовно указу Президента про розпуск парламенту, - про це сайту RAZOM заявив перший заступник голови центрвиконкому “Нашої України” Ігор Жданов. - Я дуже здивований, що цю інформацію оприлюднив сьогодні російський канал ГРТ. Інформація звучала приблизно так: “Сьогодні Конституційний Суд України прийме скандальне рішення щодо відомого указу Президента”.

“Враховуючи те, що ця інформація “вкидається” через російські ЗМІ, можна стверджувати, що в Україні реалізується російський сценарій дестабілізації політичної ситуації в Україні”, - заявив Жданов.

“Виходячи з того, що поновлення громадян Станік, Пшеничного та Іващенка на посадах суддів Конституційного Суду відбулося з порушенням законодавства, адже невідомо, на яких підставах районний суд Луганської області приймав таке рішення, не було відповідного указу про поновлення цих громадян в статусі суддів КС – все це наводить на думку, рішення Конституційного суду не буде мати ніякого значення в сенсі розв’язання політичної кризи в Україні, - переконаний Ігор Жданов, - Адже лже-судді Конституційного Суду можуть прийняти лише лже-рішення”.