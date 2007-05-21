Лилак написав заяву про звільнення з посади судді КС

Суддя Конституційного Суду Дмитро ЛИЛАК написав заяву на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити його із займаної посади.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це сьогодні повідомив глава президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

«Пан ЛИЛАК подав Президентові письмове клопотання, в якому йдеться про небажання виконувати обов’язки судді КС. Це досить серйозний крок, який є тривожним сигналом для всієї системи судочинства в державі», – вважає В.БАЛОГА.

Він припустив, що прийняти рішення піти з посади Д.ЛИЛАКА спонукали останні події навколо Конституційного Суду. «Показовим є те, що суддя написав заяву про звільнення на ім’я глави держави, а не Валерія ПШЕНИЧНОГО, який попри звільнення його Президентом називає себе головою КС. Очевидно, пан ЛИЛАК не вважає законним так зване керівництво Конституційного Суду, і тому апелює до Президента», – зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату переконаний, що суддя ЛИЛАК мав усі підстави для свого рішення звільнитися з КС. «Суд став на шлях викличного ігнорування закону, зайняв неконструктивну позицію щодо важливих політичних подій. Нагадаю, що вже дев’ять місяців КС не приймає ухвал, тобто фактично байдикує. Напевно, пан ЛИЛАК не захотів бути статистом у сумнівному кіно, на який останнім часом перетворилася діяльність КС», – сказав В.БАЛОГА.

Довідка УНІАН. Д.ЛИЛАК призначений суддею Конституційного Суду України за квотою Президента у листопаді 2005 року.