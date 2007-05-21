Черновецький побудує собі ліфт у кабінеті БЮТ?

Фракція БЮТ у Київській міській раді заявляє про наміри столичної влади позбавити її приміщення у Київраді.

Як йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Київраді, “мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зловживаючи владою, позбавляє депутатів Київради приміщень з метою побудови особистого ліфту в будівлі Київради”.

За словами авторів заяви, 17 травня цього року апарат фракції БЮТ у Київраді отримав пропозицію від начальника відділу матеріально-технічного та комп’ютерного забезпечення Київської міської ради С.СТАВРОЯНІ в категоричній формі - звільнити кабінет, який займає фракція.

Як стверджують у фракції БЮТ, не дивлячись на статтю 6.4.1 Регламенту Київської міської ради, де вказано, що міський голова, заступник міського голови – секретар Київради зобов’язані забезпечити зареєстровані у міській раді групи та фракції окремими приміщеннями та відповідним обладнанням, керівництво фракції не отримало пояснень причин, через які фракцію просять звільнити приміщення.

Крім того, за словами авторів заяви, незважаючи на те, що у Регламенті чітко зазначено, що виділені приміщення звільняються лише за умови „ліквідації депутатських груп та фракцій Київради”, керівники фракції БЮТ були поінформовані, що чиновники виконавчого органу Київради взагалі не планують забезпечувати приміщенням фракцію БЮТ, найчисельнішу фракцію Київської міської ради.

“Є очевидним те, що чиновники виконавчого органу Київради, відносячи себе до небожителів, відчувають повну безкарність за свої дії. Вони не лише ігнорують закони та нормативні акти, які регламентують діяльність органу місцевого самоврядування, своїми діями вони намагаються продемонструвати, що закон, думка обранців громади столиці України - ніщо, в порівнянні з їхніми космічними забаганками”, підкреслюється у заяві.

Депутати фракції БЮТ у Київраді висловлюють переконання, що “такі дії - це політична розправа над опозиційною фракцією, створення штучних перешкод для здійснення своїх депутатських повноважень”.

З огляду на це, депутати вимагають від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його заступника Олеся ДОВГОГО терміново надати обґрунтоване пояснення: на яких підставах керівництво Київради прийняло рішення припинити роботу апарату фракції БЮТ у Київраді.

“Ми закликаємо Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО припинити волюнтаризм у своїх діях і почати думати за добробут киян, а не за побудову персональних ліфтів за рахунок приміщень будівлі Київради та кошти громади Києва”, підкреслюється у заяві.

Також депутати фракції БЮТ у Київраді заявляють, що у випадку відсутності будь-яких законних підстав щодо примусового виселення працівників апарату фракції з приміщення залишають за собою право на підставі статті 3, 30, 36 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” надалі працювати в будівлі Київради та не допустити запланованого командою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО чергового беззаконня по відношенню до опозиції.