Презентація міжнародної програми театру Royal Court для України

Британська Рада та театр Royal Court розпочинають програму співпраці з українськими драматургами.

23–26 лютого Україну відвідає керівник міжнародної програми лондонського театру Royal Court Еліз ДОДЖСОН. Метою її приїзду є ознайомлення із театральною ситуацією в Україні, презентація міжнародної програми Royal Court для України, офіційні та неформальні зустрічі із українськими театральними діячами — режисерами, менеджерами, критиками.

Запрошуємо на відкриті зустрічі в рамках візиту. Вхід вільний:

23 лютого о 19:00 – зустріч з Еліз ДОДЖСОН та українським драматургом Наталкою ВОРОЖБИТ у Книгарні «Є» (Київ, вул. Лисенка, 3). Тема зустрічі: «Royal Court та нова світова драматургія».

24 лютого об 11:00 – презентація міжнародної програми співпраці Royal Court з українськими драматургами в театрі ім. Леся Курбаса (Київ, вул. Володимирська, 23-В).

Театр Royal Court впроваджує аналогічні програми в багатьох країнах вже понад 20 років. Це шанс для молодих драматургів отримати фахову допомогу режисерів і сценаристів у написанні п’єс та їхній постановці у місцевих театрах чи на сцені Royal Court.

Умови участі у програмі та кінцевий термін подання заявок будуть оголошені невдовзі після візиту Еліз ДОДЖСОН. Докладніше про програму та театр Royal Court читайте на www.britishcouncil.org.ua/royalcourt

Контактна інформація:

Володимир Шейко, менеджер з комунікацій Британської Ради в Україні (volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua, (044) 490-56-00).

Головний партнер проекту: Мистецький центр ім. Леся Курбаса.

Головний консультант: Сергій Васильєв.

Інформаційні партнери та друзі: тижневик «Український Тиждень» та книгарня «Є», театральний портал «Театр», театральний фестиваль «Драбина», Львівський Літературний Фестиваль, мистецький центр ДАХ, театр-студія «Сузір’я».

Програма співпраці Royal Court з українськими драматургами

Відбір авторів для участі у воркшопах відбувається на конкурсній основі. Молоді драматурги і письменники подають на розгляд вже готовий твір рідною мовою, CV та мотиваційний лист, у якому претендент у довільній формі пояснює своє бажання брати участь у проекті. Після формування групи з нею починають працювати тренери Royal Court (як правило, досвідчені драматурги і режисери). Володіння англійською мовою не обов’язкове.

На першому семінарі, що триває близько тижня, вони обговорюють із авторами теми майбутніх творів, дають практичні поради щодо засобів їхньої реалізації. На написання першого варіанта п’єси драматургам дається три місяці, після чого рукописи розглядаються експертами Royal Court. Театр забезпечує перекладачів як для перекладу текстів, так і для спілкування під час воркшопів.

Після цього влаштовується нова 7-10-денна зустріч, де обговорюються шляхи вдосконалення твору і відбувається його розгляд разом із фаховими режисерами. Іноді на цьому етапі також залучаються актори і організовуються читання п’єс. Та, зазвичай, сценічні читання відбуваються через кілька місяців на заключному семінарі, коли готові остаточні варіанти робіт.

До співпраці у цей час запрошуються місцеві режисери, і, як доводить практика, деякі п’єси невдовзі здобувають сценічне втілення в театрах країни. Окремі драми приймаються до репертуару Royal Court. Є прецеденти, коли твори, написані протягом реалізації програми, видаються окремою збіркою англійською мовою.

*** Театр Royal Court засновано 1956 року. Вже в перший сезон роботи на його сцені з’явилася знакова для британського театру п’єса Джона Осборна «Озирнись у гніві», що стала символом цілого напрямку так званої «драматургії молодих розсерджених людей». Автори, що належали до цієї плеяди, визначали репертуар британського театру у 60-80-ті роки минулого сторіччя.

В середині 1990-х Royal Court сприяв народженню течії new writing («нової драми») - на його сцені дебютували Марк Равенхілл, Сара Кейн, Мартін Макдонах, творчість яких значною мірою сформувала обличчя сучасного європейського театру. Саме в Royal Court, режисери якого співпрацювали з провідними британськими драматургами від Роберта Болта і Гарольда Пінтера до Керіл Черчіл і Девіда Хеа, відбулися наприкінці 80-х перші експерименти в жанрі verbatim (п’єси, створені на основі документальних інтерв’ю з представниками певних соціальних груп).

Задуманий як традиційний репертуарний театр, що приділяє увагу як сучасній, так і класичній драмі, близько десяти років тому Royal Court зосередився лише на постановках сучасних п’єс. Це було цілком логічне рішення: адже і у Великій Британії, і в світі цей театр давно асоціюється із лабораторією нової драматургії. Впродовж сезону тут відбувається 15-20 прем’єр щойно написаних текстів. П’єси для цього ансамблю спеціально створюють півсотні постійних авторів, а літературний відділ театру розглядає за сезон понад 300 творів, які надсилають сюди ще незаангажовані компанією письменники.

До того ж Royal Court ось вже близько 20 років реалізовує програму, спрямовану на залучення до співпраці драматургів інших країн. З цією метою театр влаштовує по всьому світові — в Європі, Азії, Латинській Америці — семінари для молодих авторів. Як правило, такі проекти тривають від двох до п’яти років, завершуючись постановками створених протягом цього періоду творів як на сцені Royal Court, так і інших театрів.

*** Еліз ДОДЖСОН є членом мистецької команди театру Royal Court з 1985 року – спочатку як директор Театру для молоді, а з 1995 року як директор міжнародної програми. Була першим директором Міжнародної літньої школи (тепер – Міжнародна резиденція Royal Court). З 1995 р. – продюсер Фестивалю молодих драматургів Royal Court. Координувала театральні постановки в багатьох країнах світу, зокрема, Кубі, Нігерії, Мексиці, Росії, Бразилії та Індії. Редактор п’яти антологій міжнародної драматургії та кількох збірок п’єс. Лауреат премії лондонського театру Young Vic (2004 р.), нагороджена членством Ордену Британської Імперії за внесок у «розвиток міжнародної театральної сцени і молодих драматургів за кордоном».