Мороз думає, що розв`язка наближається

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що на цьому тижні у парламенті можуть бути розглянуті законопроекти, напрацьовані в робочій групі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на Погоджувальній раді.

Він не виключив також, що вже на поточному тижні можуть бути розглянуті законопроекти, які розробляє робоча група з врегулювання політичної кризи.

В той же час він ще раз наголосив на тому, що кожен з цих законопроектів розглядатиметься окремо. «Ніякого пакетного голосування не буде», - підкреслив О.МОРОЗ.